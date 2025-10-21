カンロ飴やピュレグミなどでおなじみの「カンロ」から、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」のお菓子が続々登場！

「ピュレグミ×ハローキティ」や「ハローキティキャンディ」「ハローキティタブレット」が順次販売されます☆

カンロ サンリオ「ハローキティ」コラボ「ピュレグミ／キャンディ／タブレット」

価格：194円（税込）

発売日：2025年10月28日（火）

内容量：56ｇ

販売エリア：全国

カンロから、「ハローキティ」とコラボレーションしたジューシーで甘ずっぱいりんご味のピュレグミ「ピュレグミ×ハローキティ」が登場！

ピュレグミは、独自の“すっぱいパウダー”によるフレッシュな甘ずっぱさと、心地よい果肉食感が特徴の、カンロを代表するグミブランド。

2002年の発売以来幅広い世代から愛される、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート（気持ち）があがるハート型のグミです☆

2024年に50周年を迎え、たくさんの人に寄り添い、世界中で愛され続けている「ハローキティ」

今回は、世界的な知名度と親しみやすさ、トレンド感を合わせ持ち、ファッションアイコンとしても注目を集める「ハローキティ」と「ピュレグミ」の初コラボレーションとなります。

フレーバーは「ハローキティ」をイメージしたフルーツ、りんご味。

ジューシーできゅんと甘ずっぱい味わいが広がります。

グミ粒は白と赤の2色のアソートで、定番のハート型に加え「ハローキティ型」「リボン型」「りんご型」が入っているかも！？

パッケージは、レトロかわいい雑貨のような全5種類のデザイン。

ピュレグミを頬張ったり、ウインクをしたり、「ハローキティ」の双子の妹「ハローミミィ」と並んだりと、キュートな姿がそろいます。

日常のおやつや小腹満たしにはもちろん、友人や職場の仲間と一緒に楽しめる「ハローキティ」とコラボレーションした「ピュレグミ」です☆

また、ピュレグミとのコラボレーションをきっかけに、2025年11月11日(火)から「ハローキティ」デザインの飴とタブレットが発売されます。

ハローキティキャンディ

価格：198円（税込）

発売日：2025年11月11日（火）

内容量：37ｇ（個装紙込み)

販売エリア：全国

「ハローキティキャンディ」は、北海道産生クリームを使用した濃厚な味わいのフルーツミルクキャンディ。

イチゴミルク味とバナナミルク味のアソートで、ミルクをたっぷり使用したリッチでやさしい味わいが楽しめます。

パッケージには、「ハローキティ」と「ミミィ」が登場。

個包装は「ハローキティ」の家族やお友だちと出会える40種類の展開です。

ハローキティタブレット

価格：184円（税込）

発売日：2025年11月11日（火）

内容量：28ｇ

販売エリア：全国（コンビニエンスストア・駅売店）

爽やかなりんごヨーグルト味のタブレット。

おいしく手軽にぶどう糖を補給できます！

カバンに入れておくだけでハッピーになれる、かわいいパッケージの「ハローキティ」のグミ・キャンディ・タブレット！

「ピュレグミ×ハローキティ」は、2025年10月28日(火)から全国で販売開始。

2025年11月11日(火)から、「ハローキティキャンディ」を全国で、「ハローキティタブレット」を全国のコンビニエンスストアおよび駅売店で販売開始です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662016

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フルーツ味のピュレグミ・キャンディ・タブレット！カンロ サンリオ「ハローキティ」コラボレーションお菓子 appeared first on Dtimes.