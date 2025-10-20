２０日の日本テレビ「有吉ゼミ」では、爆盛りきのこ天そばの大食い企画にＫＥＹＴＯＬＩＴの佐々木大光が挑んだ。ＳＴＡＲＴＯアイドルの賑やかし番宣かと思いきや、驚異のペースで食べ進み、スタジオもえぇ〜〜？！常連のきつね・淡路幸誠に弟子入り志願する本気度で「うまい！」「やばっ」と味わいながら、ダークホースとなった。一時はトップに躍り出る勢いで、有吉弘行も「あんなすごいの？」と仰天。挑戦者の中で