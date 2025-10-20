赤城乳業の「ガリガリ君ソーダ」が、最新ゲームに登場する様々なポケモンが集合した限定パッケージを発売。ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディー全4パッケージが展開されています☆ 赤城乳業ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」  発売日：2025年10月20日(月)種類別：氷菓発売エリア：全国※キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無く