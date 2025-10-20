赤城乳業の「ガリガリ君ソーダ」が、最新ゲームに登場する様々なポケモンが集合した限定パッケージを発売。

ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディー全4パッケージが展開されています☆

発売日：2025年10月20日(月)

種類別：氷菓

発売エリア：全国

※キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合があります

※対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わるため、店頭により取り扱い時期が遅くなる場合があります

1981年に発売し、2025年に45年目を迎えた赤城乳業のロングセラー商品「ガリガリ君」

発売当初から続く王道のソーダは「ガリガリ君ソーダ」は、ソーダアイスの中に、ガリガリ食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディーです！

その美味しさ・こだわりを強化するためかき氷の氷を粗く削り、大きい氷の割合を増やし、従来よりも爽やかな後味へと2023年にリニューアルしました。

そんな「ガリガリ君ソーダ」が、ポケモン最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちを描いたパッケージで登場します。

また、「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」は、抽選で合計1,000名に「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施。

賞品は、ピクニックチェアとフリスビーの選べる2種類が用意されています！

価格：86円（税込）

容量：105ｍl

エネルギー：66kcal

「ガリガリ君」の王道、ソーダ味のアイスがポケモンパッケージで登場。

迫力あるバトルシーンを切り取ったようなデザインで、メガギャラドス・メガリザードンX・メガルカリオがパッケージに描かれています☆

ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ

価格：454円（税込）

種類別：氷菓

容量：63ｍl×7本

エネルギー：40kcal（1本当たり）

「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンの対象となる「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」

箱の表と裏、それぞれに最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』で登場するポケモンたちがあしらわれています！

表にはポカブ・ワニノコ・チコリータを大きくデザイン。

裏は、ポケモンバトルに挑むようなポーズでポケモン立ちが描かれています☆

賞品：

A賞【応募券3枚】ピクニックチェア（収納袋付き） 100名 ※サイズ 58cm（幅）×48cm（奥行）×66cm（高さ）

B賞【応募券1枚】フリスビー 900名 ※サイズ 24cm（直径）、材質 PP

応募締切：

第1回抽選分 2025年11月30日（日）

第2回抽選分 2025年12月31日（水）

第3回抽選分 2026年4月30日（木）

※各回とも当日消印有効

対象商品：ガリガリ君ソーダ(マルチパック)ポケモンキャンペーンパッケージ

応募方法：

郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、希望の賞に必要な分の応募券と切手を貼り、必要事項を記入の上、応募（応募券はキャンペーンパッケージの側面）

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます

※応募期間中であっても、数量限定のため、無くなり次第プレゼントキャンペーンパッケージを終了します

「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」では、「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施。

応募券3枚のピクニックチェア（収納袋付き）と、応募券1枚のフリスビーが、合計1,000名に抽選でプレゼントされます！

アウトドアが楽しくなりそうな、ポケモンデザインのグッズを手に入れるチャンスです☆

最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちを描いた、限定パッケージで登場。

赤城乳業の「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」は、2025年10月20日より全国にて数量限定発売です！

