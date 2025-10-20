迫力あるバトルシーンを切り取ったようなデザイン！赤城乳業「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」
赤城乳業の「ガリガリ君ソーダ」が、最新ゲームに登場する様々なポケモンが集合した限定パッケージを発売。
ソーダアイスの中に、ガリガリとした食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディー全4パッケージが展開されています☆
赤城乳業「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」
発売日：2025年10月20日(月)
種類別：氷菓
発売エリア：全国
※キャンペーンパッケージは数量限定のため、応募期間内でも無くなる場合があります
※対象のキャンペーンパッケージへ順次切り替わるため、店頭により取り扱い時期が遅くなる場合があります
1981年に発売し、2025年に45年目を迎えた赤城乳業のロングセラー商品「ガリガリ君」
発売当初から続く王道のソーダは「ガリガリ君ソーダ」は、ソーダアイスの中に、ガリガリ食感が特徴のソーダカキ氷を入れたアイスキャンディーです！
その美味しさ・こだわりを強化するためかき氷の氷を粗く削り、大きい氷の割合を増やし、従来よりも爽やかな後味へと2023年にリニューアルしました。
そんな「ガリガリ君ソーダ」が、ポケモン最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちを描いたパッケージで登場します。
また、「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」は、抽選で合計1,000名に「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施。
賞品は、ピクニックチェアとフリスビーの選べる2種類が用意されています！
ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）
価格：86円（税込）
容量：105ｍl
エネルギー：66kcal
「ガリガリ君」の王道、ソーダ味のアイスがポケモンパッケージで登場。
迫力あるバトルシーンを切り取ったようなデザインで、メガギャラドス・メガリザードンX・メガルカリオがパッケージに描かれています☆
ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ
価格：454円（税込）
種類別：氷菓
容量：63ｍl×7本
エネルギー：40kcal（1本当たり）
「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンの対象となる「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」
箱の表と裏、それぞれに最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』で登場するポケモンたちがあしらわれています！
表にはポカブ・ワニノコ・チコリータを大きくデザイン。
裏は、ポケモンバトルに挑むようなポーズでポケモン立ちが描かれています☆
ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズが合計1,000名様に当たる！キャンペーン
賞品：
A賞【応募券3枚】ピクニックチェア（収納袋付き） 100名 ※サイズ 58cm（幅）×48cm（奥行）×66cm（高さ）
B賞【応募券1枚】フリスビー 900名 ※サイズ 24cm（直径）、材質 PP
応募締切：
第1回抽選分 2025年11月30日（日）
第2回抽選分 2025年12月31日（水）
第3回抽選分 2026年4月30日（木）
※各回とも当日消印有効
対象商品：ガリガリ君ソーダ(マルチパック)ポケモンキャンペーンパッケージ
応募方法：
郵便ハガキ、またはキャンペーンサイトより応募ハガキをダウンロードし、希望の賞に必要な分の応募券と切手を貼り、必要事項を記入の上、応募（応募券はキャンペーンパッケージの側面）
※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます
※応募期間中であっても、数量限定のため、無くなり次第プレゼントキャンペーンパッケージを終了します
「ガリガリ君ソーダ（7本入り）ポケモンパッケージ」では、「ポケモン・ガリガリ君アウトドアグッズ」が当たるキャンペーンを実施。
応募券3枚のピクニックチェア（収納袋付き）と、応募券1枚のフリスビーが、合計1,000名に抽選でプレゼントされます！
アウトドアが楽しくなりそうな、ポケモンデザインのグッズを手に入れるチャンスです☆
最新ゲーム『Pokémon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のポケモンたちを描いた、限定パッケージで登場。
赤城乳業の「ガリガリ君ソーダ（ポケモンパッケージ）」は、2025年10月20日より全国にて数量限定発売です！
