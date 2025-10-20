給料が仕事内容に見合っていないと感じたら、辞めたくなるのも仕方ない。投稿を寄せた千葉県の60代女性（事務・管理）は、「もうかなり前の事ですが」と前置きし、ファミレスでパートをしていたときの出来事を振り返った。その店ではオープニングスタッフとして働き始めた。当初の時給は800円ほどだったそう。数年が経ち、「社員待遇のパート」に昇格し、時給は840円になった。（文：長田コウ）「そこのアルバイトの時給はなんと10