ダイソーの売り場で見つけて驚いた、くまのプーさんの植木鉢♡立体的なモチーフがとっても可愛くて、即ゲットしてしまいました！こういった植木鉢は価格が高いイメージでしたが、550円（税込）とお手頃。植木を入れたり、ペンスタンドにしたりと使い勝手抜群です。売り切れが早そうなので、チェックはお早めに！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん4号12cm価格：￥550