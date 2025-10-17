思わず3度見した！プーさんの立体モチーフが可愛すぎる♡即売り切れそうな100均植木鉢
商品情報
商品名：植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm
価格：￥550（税込）
販売ショップ：ダイソー
プーさんの立体モチーフが可愛すぎ♡ダイソーで見つけたユニークな植木鉢が凄い！
園芸グッズも充実するダイソー。度々100円ショップとは思えないアイテムが登場しますが、またしても凄い商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm』。とっても可愛い、プーさんデザインの植木鉢です♡
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。
プーさんのモチーフが立体的になっていて、かなり凝った作りになっています。
キャラクターものの植木鉢って結構な値段がするものが多いので、売り場で見つけて正直びっくりしました！
ツヤツヤとした質感も、チープ感がなくGOOD◎
ただ、釉薬がかかっているので通気性は低め。底の排水穴も小さめです。
ふとした時に癒される！可愛いプーさんに釘付けになる♡
可愛いですが通気性の面で不安があるので、筆者は鉢カバー代わりに使おうと思います。
重量があるので、ペンスタンドなどにしてもいいかもしれません！
ちなみに、プーさんのほかにピグレットバージョンもありました。300円で一回り小さいサイズのものも展開されています。
4号サイズで、小ぶりな植木にちょうどいい大きさ。
デスクの隅や棚の上、玄関先などに置きやすいサイズで使い勝手抜群です！
ふとした時にプーさんのお顔が目に留まり、癒されること間違いなしですよ♡
今回は、ダイソーの『植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm』をご紹介しました。
他のディズニーキャラクターでも出してほしいほど、可愛くて存在感のあるデザインがお気に入り！凝った植木鉢をお探しの方、キャラクターデザインの植木鉢をお探しの方におすすめです。
人気が出そうな予感がするので、お早めにチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。