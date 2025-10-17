思わず3度見した！プーさんの立体モチーフが可愛すぎる♡即売り切れそうな100均植木鉢

ダイソーの売り場で見つけて驚いた、くまのプーさんの植木鉢♡立体的なモチーフがとっても可愛くて、即ゲットしてしまいました！こういった植木鉢は価格が高いイメージでしたが、550円（税込）とお手頃。植木を入れたり、ペンスタンドにしたりと使い勝手抜群です。売り切れが早そうなので、チェックはお早めに！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

プーさんの立体モチーフが可愛すぎ♡ダイソーで見つけたユニークな植木鉢が凄い！

園芸グッズも充実するダイソー。度々100円ショップとは思えないアイテムが登場しますが、またしても凄い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm』。とっても可愛い、プーさんデザインの植木鉢です♡

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に陳列されていました。

プーさんのモチーフが立体的になっていて、かなり凝った作りになっています。

キャラクターものの植木鉢って結構な値段がするものが多いので、売り場で見つけて正直びっくりしました！

ツヤツヤとした質感も、チープ感がなくGOOD◎

ただ、釉薬がかかっているので通気性は低め。底の排水穴も小さめです。

ふとした時に癒される！可愛いプーさんに釘付けになる♡

可愛いですが通気性の面で不安があるので、筆者は鉢カバー代わりに使おうと思います。

重量があるので、ペンスタンドなどにしてもいいかもしれません！

ちなみに、プーさんのほかにピグレットバージョンもありました。300円で一回り小さいサイズのものも展開されています。

4号サイズで、小ぶりな植木にちょうどいい大きさ。

デスクの隅や棚の上、玄関先などに置きやすいサイズで使い勝手抜群です！

ふとした時にプーさんのお顔が目に留まり、癒されること間違いなしですよ♡

今回は、ダイソーの『植木鉢、立体タイプ（くまのプーさん）プーさん 4号 12cm』をご紹介しました。

他のディズニーキャラクターでも出してほしいほど、可愛くて存在感のあるデザインがお気に入り！凝った植木鉢をお探しの方、キャラクターデザインの植木鉢をお探しの方におすすめです。

人気が出そうな予感がするので、お早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。