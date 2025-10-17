23日のプロ野球ドラフト会議まで1週間。広島が創価大・立石正広のドラ1指名を公表 「12球団最速」の誠意も過去の成否は4勝4敗「大学生の1位候補の投手が秋のリーグ戦で軒並み調子を落としている」（某スカウト）ため、ここにきて12球団スカウトの評価が上がっているのが、「アマチュアNo.1サウスポー」の呼び声高い鷺宮製作所・竹丸和幸（23）である。ドラフト戦線で毎年、即戦力の社会人左腕の人気は高い。2024年はNTT西日本の