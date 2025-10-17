１７日の東京株式市場は主力株中心に売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は反落しそうだ。フシ目の４万８０００円台を割り込んで推移する場面も想定される。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて強く、独ＤＡＸが３日ぶり反発したほか仏ＣＡＣ４０は１．４％高と前日に続く大幅高で約７カ月ぶりの高値で引けた。フランスの政局混迷に対する懸念がくすぶるなかも、現内閣に対する２つの不信任決議案が否決され、目先的には安