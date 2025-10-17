北朝鮮は10月10日の朝鮮労働党創建80年記念行事を盛大に祝った。海外からも中国やロシア、ベトナム、ラオスから首脳級が訪朝。金正恩総書記も笑顔が途切れることがなかった。記念日をはさんで数日間に及ぶ様々な行事に、西側メディアが「キム・ジュエ」と呼ぶ金正恩氏の娘は参加しなかった。一方、北朝鮮メディアが流す映像や写真を見ると、金正恩氏の実妹、金与正党副部長の興味深い動静も明らかになった。【画像】駆逐艦「崔賢