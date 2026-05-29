27日、警視庁は児童養護施設元職員・熱海和輝容疑者（31）について未成年の少女に性的暴行を加えたとして逮捕した。 報道によると熱海容疑者は9日、施設で知り合った15歳の少女に対し未成年であると知りながら都内ホテルで性的暴行を加えた疑いが持たれている。 熱海容疑者は容疑を認めており、警視庁は余罪がないか調べている。 また、熱海容疑者は本名で声優としての芸能活動も行っており、大手声優事務所である「マウスプ