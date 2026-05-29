嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演。今月末で活動を終了するグループについて「ケンカは1回もない」と明かした。timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。橋本将生から「ケンカはグループであった？」と聞かれ、「今まで26年とか27年になるけどケンカ1回もないね」と即答してtimeleszのメンバーを驚かせた。「おっきなケンカなんて俺