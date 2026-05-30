大手コンビニチェーン「ローソン」は創業51周年にちなみ、値段はすえ置きで重量を約51%増量するキャンペーン「超ハッピーすぎ!チャレンジ」を6月2日から4週間にわたって実施することを発表した。【写真】「もはやミニじゃない」総面積が4倍になる今治ミニタオルキャンペーンでは計50品を増量2023年2月からこれまで7回実施している人気キャンペーン「盛りすぎチャレンジ」だが、今回は食料品以外にも「伊澤やわらかロングタオ