自宅の庭でバーベキューをするのはマナー違反なのか。住宅街でのバーベキューをめぐり、SNS上で賛否が広がっている。 【画像】臭いがクサそう！自宅の庭でバーベキューをする家族たち 「クソ狭い敷地の住宅地でバーベキューするなよ」 議論のきっかけとなったのは、一般ユーザーによる5月の投稿だ。投稿は、住宅街にある一軒家の住人が自宅の敷地内でバ&#