栃木県上三川町の強盗殺人事件で、公開手配されている男の過去の勤務先とみられる元社長がFNNの取材に応じ、「早く出てきてほしい」などと胸の内を明かしました。強盗殺人の疑いで公開手配されている益田和彦容疑者（48）は事件後、中国へ出国し、その後東南アジアに向かったとみられています。益田容疑者の過去の勤務先とみられる元社長がFNNの取材に応じました。過去の勤務先とみられる元社長：（Q.当時の勤務態度は？）頑張る方