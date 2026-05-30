タイ料理の人気サラダ〈ソムタム〉を、いつもの食材で手軽にアレンジ。料理家・榎本美沙さんが教えてくれるソムタム風は、青パパイヤの代わりに、切り干し大根を使用。エスニックに欠かせない酸味には梅干しを使い、さっぱりしながらもクセになる一皿です。ぽりぽり食感が楽しく、暑い日でも箸が進みます！『切り干し大根の梅ソムタム風』のレシピ材料（作りやすい分量）と作り方（1）切り干し大根40gはさっと洗って水に10分ほどつ