テレビ東京報道局の塩田真弓キャスターが３０日、インスタグラムを更新し、６月いっぱいで同局を退社することを正式発表した。有給休暇消化中だった塩田キャスターはこの日、同アカウントで「６月３０日でテレビ東京を退社します」と正式に報告。アナウンス、キャスター生活を「天職」と振り返り、「支えてくれた家族、友人、同僚、取材でたくさんの示唆を与えてくださった皆さま、そしてなんといっても叱咤（しった）激励して