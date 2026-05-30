人気アイドルグループ「嵐」のラストツアーとなる「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」は、最終日である5月31日の東京ドーム公演を控えるのみとなった。嵐は、この公演をもって活動を終了する。 最終公演は生配信も決定しており、24日にはこの生配信を告知するテレビCMを民放キー局5局が同時に流すなど異例の待遇でライブの盛り上がりを後押ししている。 一方で盛り上がりには余波もある。嵐が