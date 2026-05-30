北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）が旭川市郊外の神居大橋から転落し殺害された事件で、殺人と監禁などの罪に問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の第５回公判が２９日、旭川地裁であり、被告人質問が始まった。内田被告は、女子高校生が転落する直前のやりとりを自らの口で語り、改めて殺害を否認した。検察側の冒頭陳述などによると、内田被告は２０２４年４月、自身が写った画像を女子高校生がＳＮＳに無