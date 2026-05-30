偏差値30台から東京学芸大学を専攻首席で卒業し、東大大学院で日本画を研究した経歴を持つ由女さん（26）。誰もが知る大企業にデザイナーとして就職したものの、社会人1年目で大きな壁にぶつかったことをきっかけにギャルへと転身した。会社からは「熱烈な歓迎」を受けた一方で、思わぬ波紋も起きていたという。【衝撃画像】セクシーすぎる…26歳“東大ギャル”の大胆すぎるグラビア写真をすべて見る（写真多数）由女さん©