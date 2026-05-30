結成から27年、国民的スターに上り詰めた嵐が幕を閉じる。そこで、デビュー当時から彼らを追い続けてきた“嵐番”5人の担当者が集結。今だから言えるマル秘エピソードを赤裸々トーク！A（元テレビ誌旧ジャニーズ担当編集者）嵐がなぜ国民的アイドルになれたのかといえば、圧倒的に“愛されてきた”のが大きいと思います。接した人がみんな嵐を好きになってしまう。“チーム嵐”の一員になった感覚になるんです。O（アイドル誌編集