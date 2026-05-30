記事ポイント63社・105シリーズの商品を手に取って体験できる2日間親子で楽しめる6つの無料ワークショップを当日受付で開催六本木ヒルズアリーナにて入場料無料 アスクルの体験型イベント「いい明日がくる展」が、2026年5月30日（土）・31日（日）の2日間、六本木ヒルズアリーナで開催されます。事業所向け通販「ASKUL」「ソロエルアリーナ」および個人向け通販「LOHACO」の取り扱い商品を中心に、出展企業63社による105シリ