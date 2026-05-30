結成から27年、国民的スターに上り詰めたが幕を閉じる。そこで、デビュー当時から彼らを追い続けてきた“番”5人の担当者が集結。今だから言えるマル秘エピソードをさらに赤裸々トーク！W（月刊誌編集者）グループ内に格差がないのもらしい。自分だけ目立とうとしない。昔、松潤が「がブレークしないのはメンバーが毒を出さないからだ。もっと毒を出さないとダメだ」と言っていたけど、その松潤が『花男』の道明寺役を演じ