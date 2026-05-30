ＴＢＳ系「Ａ-Ｓｔｕｄｉｏ＋」が２９日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ-Ｍｙ-Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。この日のゲストは、美容家でタレント・ＭＥＧＵＭＩ。カフェ経営やプロデューサー業でも注目を集めているＭＥＧＵＭＩと本音トークを繰り広げた。ＭＥＧＵＭＩは「やりたいことが増えて、増えて。もう本当に困っちゃいますね。時間なくて…」と現在の思いを明かした。石川県金沢市にオープンしているカフェの