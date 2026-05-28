大手コンビニやカフェなどのメニューを超一流料理人が厳しく判定するテレビ番組「ジョブチューン 〜アノ職業のヒミツぶっちゃけます！」で5年ぶりにローソンの惣菜商品がジャッジされました。今回はからあげクン40周年を記念して開発された「サクッと！からあげクン」を筆頭に、ローソンの人気惣菜がずらりと並び、結果は9品合格（うち7品満場一致）という好記録を達成。番組を見た後すぐにローソンに駆け込んだという人もいること