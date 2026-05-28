2024年4月、北海道旭川市の神居大橋から女子高校生（当時17歳の留萌市在住のAさん）を川に落として水死させたとして殺人、不同意わいせつ致死、監禁の3つの罪に問われた内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判の第3回公判が27日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。 〈画像〉「黙っとけよ」反社の人ともつきあいがあった内田被告の“スッピン”写真、内田被告と不倫した元刑事の写真、小西受刑囚の写真も この日は共犯として既に懲役