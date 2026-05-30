10年国債金利は2.800％まで上昇日本版「トラスショック」や「TACO」は!?上昇基調を維持する日経平均株価は、5月25日には終値が、前週末から1800円余り上昇、6万5158円19銭と史上最高値を更新、初めて6万5000円台を超えた。アメリカとイランが近く戦闘を終結するとの期待感が強まったからだが、一方で、長期金利の指標である新発10年国債利回りは前週の19日には、2.800％まで上がり（国債価格は下落）、1998年12月以降での最高