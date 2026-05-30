ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に2試合連続となる今季10号アーチを放った。 ■5月4本目の本塁打に 前回の試合では、投打二刀流で勝利に貢献。先頭打者アーチで自身を援護した大谷。この日も2試合連続の本塁打で打線をけん引した。ドジャース2点リードで迎えた、3回裏の第2打席。1死走者なしで大谷は、相