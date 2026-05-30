リーズの田中碧にとって、初めてプレミアリーグに挑戦した今季は、波乱に満ちたシーズンとなった。２部チャンピオンシップ（イングランド２部）で優勝と昇格の立役者として評価され、満を持してプレミアリーグに挑んだ田中。序盤戦でケガによる離脱を余儀なくされたが、それでも12月にビッグクラブ相手の連続ゴールを記録するなどインパクトを残した。だがその後、７試合連続で出場機会がないなど、出番が大きく減少。ダニエ