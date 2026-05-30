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苦手意識を投影「歯医者のお姉さんが気になる」に反響

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • SNSのコメント欄が読者のツッコミやアドバイスで大賑わいを見せている漫画
  • 歯医者嫌いな青年が、気になる歯医者のお姉さんに会うために奮闘する内容
  • 乃は「ズバリ、お姉さんをかわいく描くことが力を入れて描いた」と語った
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