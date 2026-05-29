タレントの“あのちゃん”ことあの（年齢非公開）が番組内で嫌いな芸能人を実名告白した一連の騒動。騒動自体は沈静化を見せはじめてきたなか、あのの公式Xにある“異変”が起きている。5月18日放送の『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）で、「嫌いな芸能人」を聞かれたあのがタレントの鈴木紗理奈（48）を名指すると、20日に鈴木がInstagramのストーリーズで《普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それ