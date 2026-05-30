帝国データバンクは２９日、主要食品メーカー１９５社が６月に値上げを予定する飲食料品が１０７８品目に上ると発表した。前年同月（１９４０品目）のほぼ半数にとどまるが、５月（８４品目）比で約１３倍となった。７月は２２６９品目と前月比で倍増する。同社は中東情勢の悪化を背景に今後も値上げは続くとみている。現状で判明している１〜１０月の値上げ品目の総数は９３６１品目で、調査を開始した２０２２年から５年連続