フィギュアスケートで２０１９、２０年全日本女王・紀平梨花（２３）が在籍している大学に改めて注目が集まった。早稲田大学スケート部フィギュア部門の公式Ｘ（旧ツイッター）が３０日までに更新され、昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平が入部したことが報告された。部員紹介２５人目で登場した紀平。「早稲田スケート部に入部することになりました！よろしくお願いします♪」と意気込み