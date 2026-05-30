世界最大のプロレス団体として知られるＷＷＥで繰り広げられていた有名なパフォーマンスを、マウンドで披露した投手に出場停止の処分が下された。ブルワーズの救援右腕、アブネル・ウリベ投手（２５）で、２６日（日本時間２７日）の敵地カージナルス戦で６点リードの８回に３番手で登板。二死一、二塁のピンチを背負いながら４番・バールソンを１４０キロスライダーで空振り三振に斬って捨てた。ピンチを脱したウリベは胸を叩