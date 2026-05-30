◆春季北海道高校野球大会▽準決勝クラーク６―４札幌日大（３０日・札幌モエレ沼公園）初優勝を目指すクラークが６―４で札幌日大を下し、２年ぶりの決勝進出を決めた。同点で迎えた９回。８番・穴田晃生遊撃手（３年）、９番・広瀬優大捕手（３年）の２者連続適時打で２点を勝ち越し。投げては、１回戦の釧路湖陵戦（７回コールド）、準々決勝の北海戦で２試合連続完投勝利を挙げているエース右腕・佐々木俊介（３年）が