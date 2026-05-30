嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演し、単独で司会を担当した2016年大みそかのNHK紅白歌合戦について語った。timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。篠塚大輝から「失敗した時は誰に相談しますか？」と質問され、「基本的にはしない。相談はしない」と即答した。「失敗はしても自分で納得がいくまで練習はするようにしている。あれ