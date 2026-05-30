◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第３日（３０日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）５打差１８位からスタートした政田夢乃（なないろ生命）が１イーグル、５バーディー、１ボギーの６６で回り、通算６アンダーとして、首位と２打差２位に急浮上した。プロ３年目で念願の初優勝のチャンスを迎えた。１５位からスタートした神谷そら（郵船ロジスティクス）が大会コース記録タイの６