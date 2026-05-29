北海道電力は5月29日、北海道電力ネットワークとともに、卓越した専門知識やスキル、経験などを有する高度専門人材を市場価値に基づいて雇用・処遇する新職種「エグゼクティブ・スペシャリスト」を6月1日より導入すると発表した。企業価値のさらなる向上が狙い。北海道電力 ロゴ○ほくでんグループの取り組み両社は、2024年3月に策定した「ほくでんグループ経営ビジョン2035」において、「北海道の発展に向けたGX実現への挑戦」「