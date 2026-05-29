アメリカ政府がトランプ大統領の肖像画が入った250ドル紙幣の発行を計画していることが28日、わかりました。ワシントン・ポストは28日、アメリカ財務省が、ことしの建国250周年に合わせ、トランプ大統領の肖像画が入った250ドル紙幣を計画していると報じました。アメリカでは現在、存命中の人物を紙幣に描くことは禁止されていますが、ベッセント財務長官は、トランプ氏の紙幣を実現するため、議会に法案が提出されたことを明らか