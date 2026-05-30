29日午後、長野県大町市で農作業中に山菜採りに向かった58歳の女性が行方不明となり、朝から捜索が行われています。行方不明になっているのは大町市に住む女性（58）です。警察によりますと女性は29日、夫と2人で畑仕事をしていましたが、午後3時ごろに「山菜を採りに行く」と言って畑を離れたということです。1時間近くたっても女性が戻ってこないため、夫が通報しました。29日の夕方、警察が周辺を探したものの見つからず、30日