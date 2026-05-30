全仏オープン2回戦、地元フランスの新星と激闘を演じたパラグアイのA・D・バジェホ選手/Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）テニスの全仏オープンは、男子シングルスのパラグアイ人選手、アドルフォ・ダニエル・バジェホ選手に対し、高額の罰金を科す方針だ。同選手は2回戦敗退後、女性主審に対して性差別的な発言を行っていた。バジェホ選手は地元フランスのモワズ・クアメ選手との試合後、雑誌のインタビ