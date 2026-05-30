嵐の相葉雅紀（43）が29日放送のフジテレビ「タイムレスマン」（金曜後9・58）にゲスト出演。今月末でグループが活動終了した後の“個人としての今後”について語った。timeleszのメンバー8人と1対1でトークする「サシトーク」のコーナーに登場。原嘉孝から“残りの人生の過ごし方”を聞かれると「メンバー5人で達成してきたこととかやってきたことは自分の自信になっている。オファーがあればやらせていただくスタンスではい