脳科学者の茂木健一郎先生が子どもの「創造力・芸術センス」を育む方法について教えます。写真＝iStock.com／Satoshi-K※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Satoshi-K■2次元の知識を3次元の体験で上書き幼稚園に入る時期になると、「差分（ギャップ）」から受ける刺激に変化が見られます。乳幼児期の「はじめて」という単純な驚きから、「知っていたことと違う」などのより複雑で深い驚きによっても刺激を受けるのです。