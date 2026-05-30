定年後も働き続けることは、いまや珍しい選択ではありません。生活費や住宅ローン、子どもの教育費、老後資金への不安から、60歳以降も仕事を探す人は少なくありません。しかし、同じ「働く」でも、現役時代と同じ待遇や役割が用意されているとは限りません。「まだ働ける」と思っていた…定年後に待っていた再就職の壁森田さん（仮名・60歳／男性）は、昨年、長年勤めた物流会社を定年退職しました。本来なら、再雇用制度を利用し