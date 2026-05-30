栃木県上三川町で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は、新たにリクルーター役とみられる18歳の高校生の少年を逮捕しました。この事件は今月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害されたもので、これまでに実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）が強盗殺人の疑いで逮捕されています。また、警察はきのう、事件の主導役とみられる益田和彦容疑者（48）を公