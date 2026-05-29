2026年4月13日、北村匠海が主演ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系、毎週月曜よる9時放送）の番宣のため、スタジオに生出演した。共演者である神木隆之介がVTRで出演し、北村の演技を「神の芝居」と絶賛した。確かに北村は芸が細かく、神は細部に宿るように行き届いている。それは何より芸歴20年の賜物だと思う。“イケメン研究家”加賀谷健が解説する。◆肩掛けバッグが似合う北村匠海北村匠海が演じるキャラク