阿部慎之助氏の復帰を求める署名は、13万筆を超えた（chang.orgの画面より）女子SPA！

長女暴行容疑の阿部慎之助氏への擁護 SNSでは「踏み絵論」になり話題

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 長女暴行容疑の阿部慎之助氏への擁護について女子SPA！が取り上げた
  • SNSで「擁護する男とは結婚しないほうがいい」との声が挙がり、論争に
  • 婚活アドバイザーは「0か100かでバッサリ切るのは違う」との考えを述べた
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阿部慎之助監督を暴行容疑で逮捕

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