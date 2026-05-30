5人組グループ・嵐の松本潤が29日、自身のインスタグラムを更新。デビュー前に米・ロサンゼルスで購入した思い出のアクセサリーとともに、嵐のラストツアーへ臨む思いを明かした。【写真】28年前に購入したジュエリーを公開した松本潤松本は「1998年、まだ嵐としてデビューする前に初めてLAに行った時に買ったChrome Hearts」と切り出し、当時購入したアイテムについて回顧。「当時、値段にかなりビビったけど、一世一代の大勝