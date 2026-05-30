世界初の快挙！ウナギ業界の“救世主”に？ 日本のウナギ業界が世界初の快挙。完全養殖ウナギの試験販売が５月２９日から始まりました。 【画像を見る】５月２９日から一般向けに試験販売される「完全養殖ウナギ」 ウナギの漁獲量は年々減っていて、ニホンウナギは絶滅危惧種に指定されています。今と同じようにウナギを食べられなくなるかもしれない…そんな中での完全養殖の商業化はまさに“救世主”と言えそうです。