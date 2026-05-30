政府は２９日、２０２５年度版の農業白書（食料・農業・農村の動向）を閣議決定した。コメ不足や価格高騰を招いた「令和の米騒動」への対応について、「生産量が足りているという認識から、流通実態の把握に消極的で、マーケットへの情報発信や対話が不十分だった」と自省した。白書では、「令和の米騒動」の要因や対応を特集した。２４年８月に南海トラフ地震への備えを呼びかける臨時情報が発表されたことなどで、供給への不